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  4. Baht Oyunu dizisinin yıldızları Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?

Baht Oyunu dizisinin yıldızları Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?

07.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz, yeni yaşını dizideki partneri Cemre Baysel ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Şaşmaz ile Baysel'in yakınlığı, "Dizi aşkı gerçek mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. .

Baht Oyunu dizisinin yıldızları Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?

Şaşmaz'a rol arkadaşı Cemre Baysel'den sürpriz kutlama gelirken o anları sosyal medyadan paylaştı. Baysel, paylaşımına 'İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı' notunu düştü.

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"YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜNÜZ"

Aytaç Şaşmaz da doğum gününü kutlayan herkese şu sözlerle teşekkür etti: "Bu zor günlerde yüzümüz biraz olsun güldü çok şükür. Bu kadar güzel insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız ve bu serüvenin içinde olduğum için şükürler olsun! Bu günü kutlayan herkese teşekkür ederim."
Şaşmaz ile Baysel'in yakınlığı, "Dizi aşkı gerçek mi oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

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'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Aytaç Şaşmaz evlilikle ilgili soruya, "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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