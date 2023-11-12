SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı! Hakem Arda Kardeşler'in kararı ise sosyal medyada tepki çekti

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı! Hakem Arda Kardeşler'in kararı ise sosyal medyada tepki çekti

12.11.2023 17:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku'nun müdahalesi sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kazak futbolcu, yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Baktiyor Zaynutdinov

Baktiyor Zaynutdinov

KAZ Kazakistan
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözünün morarıp kaşının açıldığı pozisyonda hakem Arda Kardeşler kartına başvurmadı. Bu pozisyon sonrası Bahktiyor Zaynutdinov oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SARI KARTI BULUNUYORDU

Screenshot_3

Yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un daha önce faul yaptığını ifade eden Arda Kardeşler, faul atışını Başakşehir'den yana kullandı. Siyah-beyazlılar ise Opoku'nun ikinci sarı karttan atılması gerektiğini savundu.

BEŞİKTAŞ SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Screenshot_1

Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Screenshot_2
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Aldığı darbe sonrası sağ gözü neredeyse tamamen kapanan Bahtiyar Zaynutdinov'un, kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve yapılan tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Zaynutdinov'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jonjo Shelvey'den olağanüstü gol!Jonjo Shelvey'den olağanüstü gol!
Pendikspor'dan tek gollü galibiyet!Pendikspor'dan tek gollü galibiyet!
Eski G.Saraylı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol...Eski G.Saraylı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol...
Anahtar Kelimeler:
Arda Kardeşler beşiktaş Süper Lig sarı kart son durumu maçı süper li maçın başakşehi
En Çok Okunan Haberler
Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı!

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı!

Arda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildi

Arda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildi

Sirkten kaçan aslan, sokaklarda böyle gezdi

Sirkten kaçan aslan, sokaklarda böyle gezdi

Jonjo Shelvey'den olağanüstü gol!

Jonjo Shelvey'den olağanüstü gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.