Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı! Hakem Arda Kardeşler'in kararı ise sosyal medyada tepki çekti

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözünün morarıp kaşının açıldığı pozisyonda hakem Arda Kardeşler kartına başvurmadı. Bu pozisyon sonrası Bahktiyor Zaynutdinov oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SARI KARTI BULUNUYORDU

Yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un daha önce faul yaptığını ifade eden Arda Kardeşler, faul atışını Başakşehir'den yana kullandı. Siyah-beyazlılar ise Opoku'nun ikinci sarı karttan atılması gerektiğini savundu.

BEŞİKTAŞ SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Aldığı darbe sonrası sağ gözü neredeyse tamamen kapanan Bahtiyar Zaynutdinov'un, kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve yapılan tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Zaynutdinov'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





