Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı! Hakem Arda Kardeşler'in kararı ise sosyal medyada tepki çekti

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözünün morarıp kaşının açıldığı pozisyonda hakem Arda Kardeşler kartına başvurmadı. Bu pozisyon sonrası Bahktiyor Zaynutdinov oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un daha önce faul yaptığını ifade eden Arda Kardeşler, faul atışını Başakşehir'den yana kullandı. Siyah-beyazlılar ise Opoku'nun ikinci sarı karttan atılması gerektiğini savundu.
Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Aldığı darbe sonrası sağ gözü neredeyse tamamen kapanan Bahtiyar Zaynutdinov'un, kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve yapılan tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Zaynutdinov'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.