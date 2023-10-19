Bakambu ocak ayında ayrılıyor! Galatasaray Fransız yıldızın yerini doldurdu bile... İşte yeni golcü

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yaptığı transferlerle bu sezona daha da güçlü bir şekilde başlarken, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk'un belirlediği bazı bölgelere transfer yapılması planlanırken, sezon başında kadroya katılan ancak performansından memnun kalınmayan isimlerin başında gelen Cedric Bakambu'nun yerine bir yede golcü arayışları da başlamış durumda.

OCAK AYINDA GİDİYOR

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Türkiye'ye gelmek için can atan Villarreal'in eski forveti Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlarken, Sarı-Kırmızılı yönetim Fransız oyuncunun yerine getirilecek ismi buldu bile.

İŞTE G.SARAY'IN YENİ GOLCÜSÜ

Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Cimbom, Kadewere yerine Bakambu'yu tercih etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi. Zimbabve Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.





