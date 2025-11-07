SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Bakan Bak, Suudi Arabistan’da milli sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan milli sporcuları ziyaret etti.

Bakan Bak, Suudi Arabistan’da milli sporcularla bir araya geldi
Emre Şen

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek olan milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu’nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile Türkiye’yi temsil edecek olan milli sporcuları, konakladıkları sporcular köyünde ziyaret etti.
Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda başarılar diledi.

Türkiye, 21 Kasım’a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda, 20 spor dalında 110’u kadın, 102’si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, NBA Avrupa'da yer alabilmek için bastırıyor! "Değer katarız"Galatasaray, NBA Avrupa'da yer alabilmek için bastırıyor! "Değer katarız"
Real Madrid'de Arda Güler büyük onur! Madrid efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorReal Madrid'de Arda Güler büyük onur! Madrid efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
Anahtar Kelimeler:
Osman Aşkın Bak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.