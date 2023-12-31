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  4. Bakan bir daha baktı! Yonca Evcimik'in yılbaşı kostümü gündem oldu: Yeşil detay...

Bakan bir daha baktı! Yonca Evcimik'in yılbaşı kostümü gündem oldu: Yeşil detay...

31.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Yonca Evcimik yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı bu kez de yılbaşı için özel olarak hazırlattığı yılbaşı elbisesiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı yılbaşı elbisesiyle verdiği pozu 544 Bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Evcimik, yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu kez de sosyal medya hesabından yılbaşı için seçtiği elbiseyle gündeme geldi.

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Ünlü şarkıcı yılbaşı elbisesiyle verdiği pozu 544 Bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Kostümüyle verdiği pozları ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "Mutlu Yıllar şimdiden ❤️???? Gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşeceği şahane bir #2024 olsun ????" notuyla paylaştı.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

16 Eylül 1963 İstanbul doğumlu Fatma Yonca Evcimik, şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Çocuk tiyatrosu ile sanat kariyerine başlayan Yonca Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978 ile 1990 yılları arasında müzikallerde dans etti ve şarkı söyledi. Yarıca tiyatrolarda da rol aldı. 1979-84 arasında Şan Tiyatro, 1985-88 arasında Devekuşu Kabere’de pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1991 yılında ilk albümü çıkardı ve büyük başarı elde etti. Bunu Kendine Gel (1993), Yonca Evcimik '94 (1994), I'm Hot For You (1995), Günaha Davet (1998), Herkes Baksın Dalgasına (2001), 15. (2014) albümleri takip etti. Bunun dışında Çeşitli dizi ve filmlerde de rol almıştır.

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Yonca Evcimik gençler
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