Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: 'Kim der ki 52 yaşında'

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Doğum günü kutlaması akımına uyum sağlayan Altuğ doğum günü tacı ve gözlük takarak bir video çekti.

Derin göğüs dekoltesi ve iddialı kombiniyle de dikkat çeken ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede TT oldu.

Pınar Altuğ'u görenler; 'Kim der ki 52 yaşında', 'Yıllar ona yarıyor', 'Fıstık gibi kadın', şeklinde yorumlar yaptılar.