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Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: 'Kim der ki 52 yaşında'

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti. Altuğ'un doğum günü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: 'Kim der ki 52 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: Kim der ki 52 yaşında 1

Doğum günü kutlaması akımına uyum sağlayan Altuğ doğum günü tacı ve gözlük takarak bir video çekti.

Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: Kim der ki 52 yaşında 2

Derin göğüs dekoltesi ve iddialı kombiniyle de dikkat çeken ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede TT oldu.

Pınar Altuğ yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu: Kim der ki 52 yaşında 3

Pınar Altuğ'u görenler; 'Kim der ki 52 yaşında', 'Yıllar ona yarıyor', 'Fıstık gibi kadın', şeklinde yorumlar yaptılar.

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Pınar Altuğ
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