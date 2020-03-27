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Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına koronavirüs uyarısı!

FUTBOL HABERLERİ  | 27.03.2020 20:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda spor camiası hakkında bilgi verdi.

Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına koronavirüs uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.

Spor camiasında vaka sayılarının az olmadığını dile getiren Fahrettin Koca, "Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde temas ve izolasyonu, olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelir" dedi.

Fahrettin Koca sözlerini "Temas diyoruz, temas diyoruz, temas diyoruz. Herkes, evde kendini izole etme konusunda gayret içinde olmalı. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz." ifadeleriyle sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Spor camiası

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