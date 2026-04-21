Bakan Göktaş açıkladı: Her okula özel ekip geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıt verdi. Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırının ardından yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, olayın gerçekleştiği andan itibaren sahada olduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel bir ekip kurduklarını söyledi.

"PERSONELİMİZLE SAHADAYDIK"

Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık" dedi.

UZUN VADELİ ÇALIŞMA PLANLANIYOR

Sürecin sadece kısa süreli bir müdahale olmadığını, uzun vadeli bir çalışma planladıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık" ifadelerini kullandı.

'HER OKULA ÖZEL BİRİM KURDUK'

Kahramanmaraş'taki çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına Gaziantep'ten de personel görevlendirmesi yapıldığını bildiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel bir ekip, bir birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil, çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."

‘81 İLE YÖNELİK DE ÇOK DAHA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’

Tedavisi süren yaralı çocukların durumunu da yakından takip ettiklerini, taburcu olanları evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını anlatan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ailelere değil, olay anında görev yapan kamu çalışanlarımıza ve il müdürlüğü personelimize de destek sağlıyoruz. Bölge halkının hizmetlerimize yaklaşımı oldukça olumlu. Ayrıca, süreci daha yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde bir Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi' kurmayı planlıyoruz. Şu an sadece Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama 81 ile yönelik de çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz"

GÜVENLİK SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Yeni düzenlemeyle birlikte kamera sistemi tüm okullarda zorunlu olacak. Kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. 55 bin okulda kamera sistemi kurulacak.