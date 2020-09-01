Bakan Karaismailoğlu: "Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak"

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz." dedi. Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Esnaf ve vatandaşların da sorunu dinleyen Karaismailoğlu, bazı iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinden bir hafta geçen afetin izlerini silmek için canla başla çalıştıklarını ve belli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi. En kısa zamanda afetin izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Malum 316 kilometrelik yol ağımız üzerinde hasarlar oluşmuştu. Bunların bir kısmını giderdik, bir kısmında da zaman alacak işler var. Yıkılan ve hasar gören köprülerimiz üzerinde onarımlar başladı. Yeni köprü imalatlarımızın projeleri tamamlandı. Şimdi yeni imalatlara başlıyoruz. En kısa zamanda bu afetin izlerini ortadan kaldıracak, kalıcı projelerimizi yapıp, afetlerden etkilenmeyecek projelerimizi hazırlayacağız."

Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde de incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bölgeyi çok yakından ilgilendiren Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde bulunan Eğribel bölgesindeki 5 bin 900 metrelik uzunluğu ile ülkemizin en önemli tünellerinden birisi olan Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Tünelin kaba imalatları bitti, tünel inşaatları tamamlandı. Şimdi beton kaplamaları, elektromekanik sistemleri inşaatları başladı. İnşallah Eğribel Tüneli'ni de 2021 yıl sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz. Eğribel Tüneli bittiğinde 6 kilometre yol kısalıyor. Zamandan da 30 dakika tasarruf sağlıyoruz. Bölgenin ticaretine, istihdamına, turizmine önemli katkı sağlayacak projemiz, bölgenin de sabırsızlıkla beklediği bir yatırım." Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda da incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Giresun'da Balıkçı Barınağı Projesi'ni de dün Cumhurbaşkanımız onayladı. En kısa zamanda inşallah onun da imalatına başlayacağız. Şu an ihale, bütçe ve yatırım süreci tamamlanıyor." diye konuştu.