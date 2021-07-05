YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti

05.07.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:59
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Sinan Eczanesi
Cankaya
Şatır Eczanesi
Cankaya
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.