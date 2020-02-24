Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması, gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz." dedi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen Amasya Gençlik Buluşması'na katılan Kasapoğlu, gençlerin kendileri için en büyük enerji ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlerin sadece ülkenin değil dünyanın umudu olduklarını belirten Kasapoğlu, "O yüzden bizler de sizlerin talepleri doğrultusunda, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sizleri yarınlara hazırlama noktasında heyecan içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte yarınlara olan bu yürüyüşümüzde, sizlerle olan projelerimizin her zaman daha güzelini ve daha iyisini doğru bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim sizlere olan ilgimiz, sizlere olan sevgimiz, çok özel ve anlamlı bir sevgi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri seven ve önemseyen bir lider olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: