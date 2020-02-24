YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı

Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı

AMASYA HABERLERİ  | 24.02.2020 19:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması, gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması, gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz." dedi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen Amasya Gençlik Buluşması'na katılan Kasapoğlu, gençlerin kendileri için en büyük enerji ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlerin sadece ülkenin değil dünyanın umudu olduklarını belirten Kasapoğlu, "O yüzden bizler de sizlerin talepleri doğrultusunda, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sizleri yarınlara hazırlama noktasında heyecan içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte yarınlara olan bu yürüyüşümüzde, sizlerle olan projelerimizin her zaman daha güzelini ve daha iyisini doğru bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim sizlere olan ilgimiz, sizlere olan sevgimiz, çok özel ve anlamlı bir sevgi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri seven ve önemseyen bir lider olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En somut örneklerinden bir tanesini sizlere ifade edeyim, seçme seçilme yaşı. Bir zamanlar 30'du seçilme yaşı, seçilme yaşının 18'e gelmesinin en büyük mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Muhalefet partileri itiraz etti, dediler ki 'siz çoluk çocuğu mu meclise alacaksınız', Cumhurbaşkanımız 'hayır, ben gençlerimize güveniyorum, gençlerimize inanıyorum' dedi. Bugün meclisimizde gençler var, belediyelerimizde gençler var. Her yerde gençlerimiz var, ne diyoruz o yüzden, gücümüz gençliğimiz."

Bakanlık olarak 2019 yılında gönüllülük faaliyetlerine başladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her yıl bizim için gönüllülük yılı. 2019 yılı tanıtım anlamında başladığımız bir yıldı ama bu gönüllülük faaliyetini her geçen yıl artıracağız o yüzden sizi bugünden itibaren bu faaliyetlere beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu şehir gönül şehri Amasya, bu gönül şehrinde yaşayan gençler bu platforma üye olacaklar, gönülden katkı sağlayarak öncü gençler olacaklar. Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Amasya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Başkan Kocaman Ankara’da

Başkan Kocaman Ankara’da

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Amasya Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:55
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Enes Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Hacıoğlu Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.