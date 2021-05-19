SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

19.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğündeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi.

Bakan Kasapoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

1

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk;

Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız.

102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklal ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.

Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır.

Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız.

Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız.

Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız.

Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; zatıalinizi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yad ediyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

Tören sonrası Bakan Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı’na online olarak bağlanarak, gençlerle buluştu.

2

3

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacakStan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

Crystal Palace Ozan Tufan için gözünü kararttı

Crystal Palace Ozan Tufan için gözünü kararttı

Fenerbahçe Edin Visca ile anlaştı

Fenerbahçe Edin Visca ile anlaştı

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.