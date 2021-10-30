Bakan Kasapoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti, gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Valiliği ziyaret ederek, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

Valilikte basına kapalı gerçekleşen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, 4. Batman Kitap Fuarı'nda incelemelerde bulunarak, gençlerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

Daha sonra Batman Petrolspor'un farklı spor branşlarında yer alan gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, onlarla sohbet etti, toplu fotoğraf çektirdi.

Kasapoğlu, Batman Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdunu da gezerek, bilgi aldı.

Petrolkent Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, bazı gençlerin bağlama eşliğinde seslendirdiği türküyü dinledi.



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