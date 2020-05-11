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Bakan Kasapoğlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kısa süre önce kritik bir ameliat geçrein Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kısa süre önce ameliyat olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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