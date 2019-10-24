SPOR

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı tebrik etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybolseverlere keyifli ve rekabeti yüksek bir karşılaşma izletti. Mücadelenin sonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ediyorum. Sahada, Türk voleybolunun iki güzide kulübünün centilmence ve fair play ruhuna yakışır şekilde mücadele etmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."


PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Derbiyi kazanan G.Saray kupaya uzandı!Derbiyi kazanan G.Saray kupaya uzandı!
31 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı31 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Toto Şampiyonlar Kupası Galatasaray HDI Sigorta

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Neymar'dan G.Saray itirafı!

Neymar'dan G.Saray itirafı!

Linnes'ten flaş açıklama! 'Ocak ayına...'

Linnes'ten flaş açıklama! 'Ocak ayına...'

İşte Belhanda'nın ettiği küfürler!

İşte Belhanda'nın ettiği küfürler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi

Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi

Halkbank yeni sezondan umutlu

Halkbank yeni sezondan umutlu

İlke Özyüksel'den başarının anahtarı

İlke Özyüksel'den başarının anahtarı

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.