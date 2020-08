Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı

"Her karışı ruh ve anlam dolu Eyüpsultan'da bu güzel vesileyle bir arada olmak, bizler için sevinç, heyecan ve onur. Bizleri anlamlı vesilelerle bir araya getiren Rabbime hamd ve şükrediyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ülkenin hiçbir yerinde bir çivisi dahi olmayan birileri, böbürlene böbürlene dolaşadursun, biz onlara inat bu ülke için, bu aziz ülkenin kıymetli gençleri için, yarınları için durmadan üretmeye, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sadece bugünlerini değil, yarınları düşünüyoruz. Sadece birkaç yıllık yarını da değil, inşallah bu ülke bu şanlı bayrakla ilelebet payidar olacak. Bu payidar oluşu da her geçen gün daha güçlü kılma adına el ele, omuz omuza ve sırt sırta vereceğiz, yarınlara olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

AK Parti'nin 19. kuruluş yılının kutlandığını belirten Kasapoğlu, "Her an, her yılı heyecan ve üretim dolu 19 yıl geçti. Bu ülkenin onlarca yıllık kazanımlarını rekorlarla, çok çok farklı noktaya götüren bir 19 yıl. Sanayisi, ekonomisi, ulaşımı, sağlığı ve sporuyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Bizim de gayretimiz, bu zirveye olan iddiayı çok daha büyük başarılarla taçlandırmak." diye konuştu.

- "İddiamızı önümüzdeki süreçte her alanda durmaksızın devam ettireceğiz"

Bakan Kasapoğlu, geçen yılın sportif açıdan çok iyi geçtiğini hatırlatarak, "2019'da cimnastik, yüzme, futbol, voleybol ve pek çok branşta sporcularımız çok önemli başarılar ortaya koydu. Spor açısından büyük başarıların gerçekleştiği ve hepimizin gururlandığı bir yıldı. Bu yıl küresel salgın neticesinde pek çok müsabaka ya iptal oldu ya da ertelendi. İnşallah iddiamızı önümüzdeki süreçte her alanda durmaksızın devam ettireceğiz. Bu çıtayı çok çok daha yukarılara birlikte taşıyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Eyüpsultan'ın Türkiye'de sembol yerlerden olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bu kutsal beldeye hizmet etmek, bu aziz beldenin değerli halkına hizmette bulunmak bizler için bir onur. Yerel yönetimlerle iş birliklerini çok önemsiyorum. Yüzme havuzunu çok kısa sürede konuştuk. Başkanımız çalışmaları çok hızlı tamamladı ve temel atma sürecini çabuk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu temel, çok güzel bir havuzla vücut bularak kısa sürede tamamlanacak. Bunun yanı sıra Alibeyköy'deki havuz da kısa sürede tamamlanacak." açıklamasında bulundu.