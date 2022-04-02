Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, başkent Bakü'de düzenlenen turnuvayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"DAHA DA İYİ OLACAK"

Erkekler paralel bar kategorisinde 2. sırayı alan Ferhat, Azerbaycan halkına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Paralel barda ikinci kez Dünya Kupası'nda yarıştım ve ikinci madalyamı aldım. İkide iki yaptım. Gümüş oldu, bundan sonra daha da iyi olacak. Performansım git gide artıyor. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl takım yarışmalarının yapılacağını da hatırlatan Ferhat, "Takım olarak çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Orada da çok iyi başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum. Kaptan olarak takıma güveniyorum." diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Erkekler halka aletinde podyumun 2. basamağına çıkan İbrahim ise "Madalya aldığım için çok mutluyum. Performansımdan da çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bir zehirlenme yaşadım. Son iki günde kendimi iyi hissetmeye başladım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Çok şükür yarışmayı da güzel bir dereceyle bitirdim. Kazasız, belasız, bir sakatlanma olmadan güzel bir yarışmayı daha geride bıraktım. Azerbaycan halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi o kadar çok destekliyorlar ki kendimi hiç yabancı hissetmedim. Onların desteği bize her zaman güç veriyor." değerlendirmesini yaptı.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

