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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.04.2020 08:00 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençlere çağrıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin evde olmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Değerli gençler, evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Kapınızda kitaplar, ekranda online etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlik ve spor bakanlığı 20 yaş altı gençler

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