Bakan Kasapoğlu, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı meclise taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katıldı.
Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak" ifadelerini kullandı.
(AA)
Ara transferde bir bomba daha patladı
Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha
Sarri'den Merih Demiral açıklaması
Merih Demiral, Roma'yı yaktı
''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''
Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi
F.Bahçeli futbolcular stres attı
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin hoca doğru bir isim
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Adanaspor'dan transfer
Popov, Hatayspor'da
"Harcama limiti" açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum