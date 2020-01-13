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  4. Bakan Kasapoğlu, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı meclise taşıyacak

Bakan Kasapoğlu, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı meclise taşıyacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı meclise taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlik ve spor bakanlığı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası

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