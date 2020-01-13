Bakan Kasapoğlu, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı meclise taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak" ifadelerini kullandı.

(AA)

