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Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

09.05.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerini kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 sezonunda oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek her iki kulübümüzün de yeni inşa ettiğimiz stadyumları ile Süper Lig'imize renk katacağına eminim. İki kulübümüzün de bu başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adanalı ve Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Adana Demirspor Giresunspor
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