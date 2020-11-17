Bakan Kasapoğlu: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmazlığın son bulunduğunu duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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