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Bakan Kasapoğlu: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmazlığın son bulunduğunu duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
milleti soymaya devamm
Araplar bizim ligdan para pazanıyor, biz kendi ligimizi parasız izleyemiyoruz,
FB DÜŞMANI YAYINCI KURULUŞ BENCE FETO YÖNETİYOR AKLIMA BAŞJA BİR LEY GELMİYOR
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