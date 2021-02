Bakan Kasapoğlu, yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadı'nı inceledi:

Kasapoğlu, stadın kent, Adana'nın güzide kulüpleri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biliyorsunuz Peyami Safa'nın bir ifadesi var, 'Spora vereceğimiz mana, gençlere vereceğimiz mananın öz kardeşidir.' diyor. Spor, hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal anlamda çok önemli bir olgu. Bu olguyu her daim güçlü tutup, bu anlamda çalışmak, ülkemizin her alanda olduğu gibi 19 yıldan beri gelişim ve kalkınma mücadelesindeki en önem verdiği alanlardan bir tanesi oldu." diye konuştu.

Sporun iyileştiren, dönüştüren ve hayata bağlayan yönünü her zaman önde tuttuklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

- "Yaşayan bir stat olmasını özellikle önemsiyoruz"

Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın ilerleyen süreçte ülke takımlarının yanı sıra dünyadan gelecek ekiplere de en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Statla ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "138 bin metrekare alana inşa edilmiş stadımızın 60 bin metrekaresi kapalı alan. 33 bin seyirci kapasitesine sahip ve 49 locası var. Yaşayan bir stat olmasını özellikle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, maçların seyirci ve taraftarla güzel olduğunu belirterek, "Taraftarın her ne kadar rakip de olsa kol kola maça gelip, centilmence o dişe diş mücadeleyi izleyip, yine kol kola stattan ayrılması en güzel olanı. Sporun ruhunda dostluk var, kardeşlik var. Ben bu güzide stadın güzide takımlarla birlikte rekabet dolu maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte, dostluğun, kardeşliğin en güzel şekilde temsil edildiği müsabakaları da bizlere yaşatmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, statla ilgili çalışmaları yakından izlediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Her şeyden önce, stadımızın inşasında yakın takibi ve güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman olduğu gibi sporu, sporcuyu seven ve değer veren anlayışıyla stadımızın başından itibaren tamamlanmasına kadar bizlere güçlü destek verdiler. Bununla birlikte tabii ki değerli milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize ve Adana'nın güzide halkına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de stadın inşasına birlikte başladığımız Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza ve değerli ekibine ediyorum. Onların katkılarıyla hamdolsun ki stadımızı başladığımız gibi en güzel şekilde halkımıza sunma imkanını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.