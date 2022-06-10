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Bakan Kirişci, Diyarbakır'da tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

10.06.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kirişci, Diyarbakır'da tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

DİYARBAKIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"na katıldı.

Kentte temaslarını sürdüren Kirişci, Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda katılımcıların taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Ali İhsan Su, Bakan Kirişci'ye, Diyarbakır'a ve Diyarbakırlı üreticilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı toplantıda üreticiler soru ve taleplerini iletti.

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