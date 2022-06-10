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Bakan Kirişci, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

10.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bütün bu kardeşlerimizin inşallah sevinci memleketimizin sevinci olacak. Başarıları memleketimizin başarısı olacak. Gençlerimize güveniyoruz. Bizim geleceğimiz gençlerimizdir"

DİYARBAKIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üniversiteden mezun olan gençlerin başarısının memleketin başarısı olacağını belirterek, "Gençlerimize güveniyoruz. Bizim geleceğimiz gençlerimizdir." dedi.

Bakan Kirişci, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kılan Kirişci, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Kirişci, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin arasındaki ilişkilerin bitmediğini, aksine henüz yeni başladığını ifade ederek, beşeri bir varlık olan insanın mutlaka bir çevre ve network içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Bu networkun esasını da üniversitedeki sıra ve okul arkadaşlığının oluşturduğunu kaydeden Kirişci, kültürü, medeniyeti, kendine has kimliğinin varlığından her zaman iftihar ettikleri Dicle Üniversitesinden mezun olacakların ve halen eğitimleri devam edenlerin bunu çok iyi değerlendirmesi ve idrakinde olmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Buradaki birliğe, beraberliğe sürekli vurgu yapmalarını ve buradaki arkadaşlıklarına kıymet vermelerini isterim. Çünkü üniversitedeki o samimi arkadaşlıklar ve kardeşlikler, bize hayatta atacağımız birtakım adımlar noktasında başlangıç olacak unsurlardır. Rektörümüz, üniversitemizde 1500 civarı uluslararası statüde misafir öğrencilerimizin olduğunu söyledi. Mezun olan kardeşlerimize ve halen eğitimlerini sürdüren kardeşlerimize bu misafir öğrencilerimizle daha sıkı ilişkide olmalarını, kendilerine bundan sonraki yaşamlarında önemli bir yol açıcı, rehberlik hizmeti sağlayıcı bir imkan olduğunu buradan belirtmek isterim."

Her diploma töreninde buruk bir sevinç yaşadığını aktaran Kirişci, 1982'de fakülte ikincisi olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden mezun olduğu halde o günkü şartlar gereği önce çırak, sonra kalfa statüsünde oto tamircisinde çalıştığını anlattı.

- "Daha başarılı olmalarını onlardan istirham ediyorum"

Ustasının tam da o günlerde bir kalfanın eksikliği nedeniyle kendisine ihtiyacın olduğunu söylediğini belirten Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ustaya, 'Bizim böyle bir diploma törenimiz var.' diyemedim. Diplomamı ve fakülte 2'ncisi olduğum belgemi daha sonra aldım. Ama pes etmedik. Hayat hep inişleriyle ve çıkışlarıyla uzun bir yol. Bu yolda bugün diploma alıp yeni bir başlangıca imza atacak tüm kardeşlerimize ve evlatlarımıza sonsuz başarılar diliyorum. Ağabeyler ve ablalarının önüne geçmeleri ve daha başarılı olmalarını, daha büyük gayret göstermelerini onlardan istirham ediyorum. Bu kardeşlerimizi yetiştiren, bütün imkanlarını bu evlatları için seferber eden anne ve babalarını yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Bütün bu kardeşlerimizin inşallah sevinci memleketimizin sevinci olacak. Başarıları memleketimizin başarısı olacak. Gençlerimize güveniyoruz. Bizim geleceğimiz gençlerimizdir."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de gençlerin istihdamını artırmaya dönük çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Eker, "Esas süreç bundan sonra başlıyor. Biz sizlere imkan sunmak için çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok çaba sarf ediyor. Yatırımların önünün açılmasını istiyor. Sadece kamuda değil özel sektörün de çünkü size istihdam gerekiyor. Benim ümidim, umudum, beklentim, sizlerin genç işsiz olmamanız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ile Vali Su, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket verdi.

Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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