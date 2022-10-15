YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

15.10.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağındaki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'ne ulaştırmak üzere harekete geçti."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdiBaşkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi
Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyorBakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor
Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli olduGalatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
hayatını kaybetti sağlık bakanı fahrettin koca

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.