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Bakan Koca'dan seyirci müjdesi!

29.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek sezon spor müsabakalarının sayıları belirlenerek tedbirli olarak seyircili oynanabileceğini duyurdu.

Bakan Koca'dan seyirci müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı.

"SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK"

Koca, yaptığı açıklamada; "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde maçların seyircili oynanması konusunda konuşan Erdoğan, “Seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağı ifade edilmişti.


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Spor Toto Süper Lig Fahrettin Koca
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