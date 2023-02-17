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Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan Avcı ve Şakiroğlu'nu ziyaret etti

17.02.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere görüştü.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde çıkarılan 34 yaşındaki Avcı'yı da ziyaret eden Koca, baba Ali Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu,

Acıların büyük olduğunu belirten Koca "Bu acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bundan hiç şüphe yok." diye konuştu.

Bakan Koca, daha sonra Avcı'nın babasının elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen baba Avcı ise Koca'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz." dedi.

Aynı enkazdan çıkan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu da ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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