Bakan Koca, İstanbul'da tedavi gören yaralı madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 madencinin yakınlarıyla bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine hastanemizin yönetici hekimleriyle birlikte bilgi verdim. Hasta yakınları, kolaylıkla iletişim kurulabilecek şekilde, hastanenin özel bir kısmında ağırlanacak." ifadelerini kullandı.

