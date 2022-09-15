YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı:

Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı:

15.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması" - "Gelir beyanı hatalıysa, başvuru şartlarında bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması." dedi.

Bakan Kurum, A Haber canlı yayınında, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Kişinin proje açıklanmadan önce evi vardı, bu evi başkasına devretti ve kampanyaya başvurdu. Bu durumda denetimler ne kadar geriye doğru işletilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek. Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

- "13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak"

Murat Kurum, "Denetimler geriye doğru olmayacak mı?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık. Şartları vatandaşlarımız bilmiyordu. Kampanyanın günü itibarıyla biz bu süreci yürüteceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bize bağlı, bu noktada ilgili bakanlıklarımızdan verilerin hepsini alacağız. 13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak. Bizim gözden kaçırdığımız farz edelim ki oldu, böyle bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

İncelemelerin ardından kişinin başvurusuna göre üzerinde evi, arsası ve iş yeri olup olmadığının inceleneceğini aktaran Kurum, "Gelirin 18 bin lira İstanbul'da, diğer illerde de 16 bin lira altında olması gerekiyor. Gelir beyanı hatalıysa, başvuru şartlarında bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, kampanyaya hane halkından 1 kişinin başvurabileceğini, fakat aynı hanede 18 yaşın üzerindeki kişilerin de şartlara uyması durumunda kendi adına ayrıca başvurabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödül sahipleri belli olduGenç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor stadına kavuşuyorKonyaspor stadına kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum konut

Ankara Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.