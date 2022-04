Bakan Kurum Van'da gençlerle buluştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da gençlerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede hızlı bir çalışma yürütmek zorunda olduklarını ifade etti.

Bakan Kurum, Özalp ilçesindeki iftar programının ardından Van'da esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca İpekyolu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, tüm belediyelerin desteğiyle Van'da bir doğa koruma projesi yürüttüklerini söyledi.

Van Gölü'nü koruma eylem planı çerçevesinde çok önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Kurum, "Gençlerimizin kokudan gezmediği Van Gölü kenarında mutlu, huzurlu gezsinler, burada vakit geçirsinler istiyoruz. İşte bu yüzden üniversiteden başlayıp 14 kilometrelik bir alanda yürüyüş, bisiklet yollarının olduğu bir projeyi inşallah etap etap yapıyoruz. İlk etapta yaklaşık 50 milyon lira bedelle bu projeyi Büyükşehir Belediyemizle yürütüyoruz." dedi.

Kurum, 209 iklim elçisiyle, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Attığımız her adımda aslında gençlerimizin istikbali adına, onlarla birlikte yol yürüyoruz. Onlar bizim her projemizin en önemli paydaşlarıdır. Dolayısıyla sizler de Van'da atılan her adımda bizim en önemli paydaşımızsınız. Atılacak tüm adımlarda sizler olacaksınız. Rusya-Ukrayna krizi gösterdi ki istikrar, güven, bir ülkenin güçlü olması çok önemli. Bugün Türkiye olarak bölgemizde barışın, huzurun, istikrarın kalıcı kılınabilmesi amacıyla sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye tüm dünya gıpta ile bakıyor. Sadece bu bölgede değil, aslında dünyada mazlum coğrafyada ne kadar ihtiyacı olan varsa yardım elimizi uzatıyoruz."

Her zaman eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta yer aldıklarını belirten Kurum, gençlere bırakacakları en büyük mirasın da bu olduğunu ifade etti. Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün baktığınızda 8 millet bahçesini Van'a kazandırıyoruz. Bunların içinde sadece yeşil alan olmayacak, kütüphane, kıraathaneler olacak. Hoş sohbetler yapacaksınız. İnternet ortamından faydalanacaksınız. Ders çalışacaksınız. Bu mücadeleleri yapmazsak o zaman iklim değişikliğinin etkilerini sellerle, heyelanlarla görürüz. Ülkemiz Akdeniz Havzası'nda yer alıyor ve giderek ısınmaya devam ediyor. Buna müdahale etmek zorundayız. İşte bu müdahaleyi de hızlı bir şekilde yapmak zorundayız."

Programın devamında gençler ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi.

Programa, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman katıldı.