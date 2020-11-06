Bakan Kurum'dan AFAD'dan hak sahibi olan depremzedeler için konut maliyeti açıklaması:

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek." dedi.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, depremzedeleri dinledi, onlara yapılacak çalışmaları anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:

"İzmir depreminden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD'dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler.

AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek.