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Bakan Kurum'dan AFAD'dan hak sahibi olan depremzedeler için konut maliyeti açıklaması:

İZMİR HABERLERİ  | 06.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

"İzmir depreminden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD'dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar" - "Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler." - "AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek." dedi.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, depremzedeleri dinledi, onlara yapılacak çalışmaları anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:

"İzmir depreminden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD'dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler.

AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek.

Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek. Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan AFAD'dan hak sahibi olanlar için sağlanan uygun ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler. Ayrıca orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımıza Bakanlığımızca taşınma ve kira yardımı yapılacak."

Daha sonra Barış Sitesi yakınında kurulan çadırları ziyaret eden Bakan Kurum, o bölgedeki AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile görüştü.

Bakan Kurum, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Yavuz Selim Köşger ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile helikoptere binerek yaklaşık 3 bin konutluk rezerv konut sahasını havadan ve karadan inceledi.

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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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