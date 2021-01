Bakan Kurum'dan, Elazığ'da depremzedeler için yapımı süren ve tamamlanan konutlarda inceleme:

Her türlü desteği Cumhurbaşkanının talimatı ile vatandaşlara vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, her yerde hızlı dönüşüm projelerini arttırdıklarını, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerinin mevcut olduğunu aktardı.

Elazığspor ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Elazığ'ın her ihtiyacına cevap verecek, her sorununa koşacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken de hem halkımızla istişare halinde hem vekillerimizle vatandaşların bu talepleri doğrultusunda yapılması gerekenleri bir bir proje haline getirmek suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Elazığ'ın okul ihtiyaçlarını karşılayacak adımları ki 136 derslikli toplam 8 okulun ihalesini TOKİ Başkanımız yaptı. Yine bölgemizdeki camilerimizin, sosyal donatılarımızın, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bu alanda tüm çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığspor'umuz da bizim değerimizdir. Elazığ her zaman vakur duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdir. Elazığ'ın her değeri bizim için önemli. Bu çerçevede Elazığspor için de hep birlikte atılması gerek her türlü adımı atacağımızı sizin aracılığınızla ifade etmek isterim."