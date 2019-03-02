Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ankaragücü başkanına taziye telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü.
Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi.
Bakan Kasapoğlu ayrıca, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...
Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...
Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'
G.Saray'da transfer sürprizi!
Trabzonspor PFDK'da
Cengiz Ünder için flaş karar!
Kulübe gelen haczi hamallar önledi
Barış Şimşek UEFA'nın kursuna katılıyor
Cimbom taktik çalıştı
TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası
Trabzon'a müjde! Ödemeler yapıldı
Lukaku'ya dev talip!
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum