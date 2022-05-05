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Bakan Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

05.05.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" - "Enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022'nin ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. Öte yandan, 29 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir."

Muş, nisanda dış ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 30,1 artışla 52,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

İthalatın ise geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 35 artışla 29,5 milyar dolara çıktığını bildiren Muş, şu bilgileri paylaştı:

"Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır. Bu noktada, ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır."

- "Ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekeceğiz"

Muş, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret ederek Türkiye'yi de etkileyen bu durumun özellikle ithal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, Avrupa ülkelerini çok daha derinden etkilediğini belirten Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası verilerine göre 2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 591,9 oranında artmıştır. Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir. Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Enerji fiyatlarındaki tüm bu olumsuzluklara rağmen, verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz."

Muş, 2022'nin devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına inancının tam olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle pandemi dönemi de göstermiştir ki Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Güçlü üretim altyapısıyla önemli bir üretim üssüdür. 240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerle el ele vererek ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istihdamı artırıp Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz."

(Sürecek)

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