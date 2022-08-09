YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Nebati: "Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır"

Bakan Nebati: "Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır"

09.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKM'ye ilişkin yaptığı açıklama üzerine paylaşım yaptı.

KKM'nin finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu bildirerek, bu uygulamayla temel hedefleri olan finansal istikrarın sağlandığını vurguladı.

Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevduat sahiplerinin hem Türk lirası faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Nebati, vade sonunda kurdaki artış Türk lirası faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar, aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edildiğini belirtti.

- "KKM uygulaması finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır"

Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştüMeral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü
Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecekGiresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek
Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandıMalatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.