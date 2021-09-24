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Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

24.09.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Özer'i AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer karşıladı.

Partililerle sohbet eden Özer, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

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