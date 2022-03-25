Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2002 yılında eğitim sisteminde sadece 500 bin öğretmen olduğunu belirterek, "Bugün 1,2 milyon öğretmen eğitim sisteminde görev yapmaktadır." dedi.

Bakan Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, uzun yıllardan beri özlem duyulan, sorunlar yaşanan Tokat Havalimanı'nın yeni kimliği ve altyapısıyla hizmete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tokat Yeni Havalimanı'nın hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Özer, bu hizmetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığında son 19 yılda tarihi ve devrimsel bir dönem yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"81 ilde, 922 ilçede okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde vatandaşlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak için devasa yatırımlar yapıldı. Bugün eğitimde kaliteyle ilgili konuşanlar, 2002 yılından önce sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları hiç umursamadılar. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar, o gün başörtülü kızlarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığında hiç gam etmediler. Bugün demokratikleşme süreciyle ilgili konuşanlar, 28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyeti hiç umursamadılar. Din eğitimini tarumar ettiler."

Son 19 yılın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya ve tarıma kadar vatandaşlara devasa hizmetler sunulduğu bir dönem olduğunu anlatan Özer, "Elbette böyle bir dönemin Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmasaydı gerçekleşebilmesi mümkün değildi. Eğitim alanında aslında 20 yılda gerçekleşen ama yüzyıllık bir başarı hikayesi olan, bu süreçteki desteklerinden ve her yıl bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına verdiği, eğitimle ilgili her sorunu gündemine alıp hızlı şekilde çözüm ürettiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, Bakanlığım ve vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, alanda bulunan bir kadının öğretmen atamalarıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Son 19 yılda okullaşmayla ilgili artışlar sağlanırken, en fazla öğretmen ataması yapan iktidar da bizim iktidarımızdır. 2002 yılında eğitim sisteminde sadece 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmen eğitim sisteminde görev yapmaktadır. Şu anda eğitim sisteminde görev yapan öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atanmıştır. Elbette bundan sonra da ihtiyacımız doğrultusunda yeni öğretmen atamaya devam edeceğiz. Amacımız eğitimde kaliteyi sağlamak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak, derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Türkiye çok daha güçlü hale gelecek. Türkiye yetişmiş insan gücüyle sadece bölgesinde değil, dünyada iddia sahibi bir ülke olacak ama bunu hep birlikte, sizinle beraber başaracağız."

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise kentte Tokat Havalimanı ve pek çok yatırımın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, yatırımları gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıklarını kaydetti.

