YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

25.03.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2002 yılında eğitim sisteminde sadece 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmen eğitim sisteminde görev yapmaktadır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2002 yılında eğitim sisteminde sadece 500 bin öğretmen olduğunu belirterek, "Bugün 1,2 milyon öğretmen eğitim sisteminde görev yapmaktadır." dedi.

Bakan Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, uzun yıllardan beri özlem duyulan, sorunlar yaşanan Tokat Havalimanı'nın yeni kimliği ve altyapısıyla hizmete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tokat Yeni Havalimanı'nın hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Özer, bu hizmetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığında son 19 yılda tarihi ve devrimsel bir dönem yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"81 ilde, 922 ilçede okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde vatandaşlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak için devasa yatırımlar yapıldı. Bugün eğitimde kaliteyle ilgili konuşanlar, 2002 yılından önce sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları hiç umursamadılar. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar, o gün başörtülü kızlarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığında hiç gam etmediler. Bugün demokratikleşme süreciyle ilgili konuşanlar, 28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyeti hiç umursamadılar. Din eğitimini tarumar ettiler."

Son 19 yılın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya ve tarıma kadar vatandaşlara devasa hizmetler sunulduğu bir dönem olduğunu anlatan Özer, "Elbette böyle bir dönemin Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmasaydı gerçekleşebilmesi mümkün değildi. Eğitim alanında aslında 20 yılda gerçekleşen ama yüzyıllık bir başarı hikayesi olan, bu süreçteki desteklerinden ve her yıl bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına verdiği, eğitimle ilgili her sorunu gündemine alıp hızlı şekilde çözüm ürettiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, Bakanlığım ve vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, alanda bulunan bir kadının öğretmen atamalarıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Son 19 yılda okullaşmayla ilgili artışlar sağlanırken, en fazla öğretmen ataması yapan iktidar da bizim iktidarımızdır. 2002 yılında eğitim sisteminde sadece 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmen eğitim sisteminde görev yapmaktadır. Şu anda eğitim sisteminde görev yapan öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atanmıştır. Elbette bundan sonra da ihtiyacımız doğrultusunda yeni öğretmen atamaya devam edeceğiz. Amacımız eğitimde kaliteyi sağlamak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak, derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Türkiye çok daha güçlü hale gelecek. Türkiye yetişmiş insan gücüyle sadece bölgesinde değil, dünyada iddia sahibi bir ülke olacak ama bunu hep birlikte, sizinle beraber başaracağız."

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise kentte Tokat Havalimanı ve pek çok yatırımın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, yatırımları gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi
Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıKayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Milli Eğitim Bakanı

Tokat Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:45
İkindi
16:13
Akşam
18:57
Yatsı
20:17
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.