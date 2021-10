Bakan Pakdemirli'den muhalefet partilerine "tarımı siyaset dışı tutalım" çağrısı:

ÇORUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bütün muhalefete ve tarım üzerinden siyaset yapıp bir oy devşirmeye çalışanlara şunu söylüyorum; tarımı siyaset dışı tutalım. Siyasetten ari konuşalım çünkü salgın da bize bunu gösterdi ki tarım siyasete alet edilemeyecek kadar stratejiktir." dedi.

Pakdemirli, Çorum Belediyesince inşa edilen Halket Kombinası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Salgın sürecinde öğrendik ki en önemli iki şeyden biri sağlık, ikincisi gıda. Eğitim bile ertelenebilecek bir şey ama gıdayı, sağlığı erteleyemiyorsunuz. Gıdayı ertelemeyeceğimize göre gıdanın neferleri ve paydaşları olan üreticilerimizi mutlaka motive ediyor olmamız lazım." diye konuştu.

Tarımın stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu, dolayısıyla siyaset üstü tutulması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Buradan şu çağrıyı yapıyorum, bütün muhalefete ve tarım üzerinden siyaset yapıp, bir oy devşirmeye çalışanlara şunu söylüyorum; tarımı siyaset dışı tutalım. Siyasetten ari konuşalım çünkü salgın da bize bunu gösterdi ki tarım siyasete alet edilemeyecek kadar stratejiktir. Bakanlığımın ilk günlerinde çoğunlukla, 'Tarım savunma sanayinden daha önemlidir' diyordum. Birçok arkadaş bana bıyık altından gülüyordu. Neden önemli? Uçaklarınız, roketleriniz, silahlarınız olabilir ama yiyecek ekmeğiniz yoksa bunların bir önemli yok. O yüzden yiyecek ekmek davasında bizim çok daha sorumlu davranıyor olmamız lazım. Nasıl orduyu günlük siyasetin içine karıştırmıyorsak, yiyeceğimiz ekmeği de günlük siyasetin içerisine karıştırmamalıyız. Eleştiri olmayacak mı? Elbette olacak. Dozunda ve çözüm önerisiyle gelen eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri var."

- "Bunları 98 yaşında olan CHP yapmadı, 20 yaşında olan AK Parti yaptı"

Pakdemirli, daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, partililere hitap etti.

AK Parti iktidarının çalıştığını, çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderinin olduğunu anlatan Pakdemirli, "Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tarım, savunma sanayisi, enerji, sağlık, eğitim gibi alanlarda çağ atladı. Biraz önce burada 20 yaşındaki AK Parti ile alakalı bir film izledik. Hepimiz çok beğendik. Unutmayın, yaşımız 20. Bunları 98 yaşında olan CHP yapmadı, 20 yaşında olan AK Parti yaptı. Çünkü bunlar yapamazlar. Bunların güçleri de yetmez, öngörüleri de yetmez." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin her zaman gururlu bir ülke olduğunu dile getirerek, "Ama ben 1980'li yıllara kadarki çocukluk günlerimi hatırlıyorum. İngilizler gelir, bize 8 gol atar giderdi. Biz omzumuzu silkeler, 'Aman canım ne var onda. Onlar atar gider' derdik ama artık her alanda, futboldan sanayiye her alanda, dünyanın en büyük havalimanlarından dünyanın en güzel köprülerine, dünyanın en büyük barajlarından, dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan bir ülke olduk. Kimin sayesinde olduk? Recep Tayyip Erdoğan'ın." diye konuştu.

Kendisinin İzmir'de teşkilatlarda görev aldığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda AK Parti'de hiç önemli bir görevim olmadı ancak her seçimde sahadaydım. Etki alanımız olan İzmir, Manisa, Ege'nin illerinde de her zaman AK Parti için çalışıyordum. Aslında yapmak istediğim şey, çocuklarımın geleceğini garanti altına almak. Çünkü biz bu davanın doğru dava, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru lider olduğuna inandık. Her parti hizmet için var ama bugün itibarıyla Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ortaya koyduğu savlarla Türkiye'yi ileri götürme şansımız yok. O zaman biz bu partinin, davanın bir neferi olmamız lazım. Çalışana eninde sonunda bu partide bir yer var. Tüm arkadaşların gönlünde görevler yatıyor ama görevler sınırlı. Bu görevleri de sınırlı sayıda kardeşimiz alıyor ve bazen de küslükler olabiliyor. 'Ben hak etmiştim, ben daha iyi hizmet ederdim' gibi yaklaşımlar olabiliyor ancak şunu unutmayalım. Bu görevlerin de sınırlı olduğunu, en önemli görevinizin AK Parti üyeliği olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu görevlerin hepsi geçici. Ben de günün birinde bakanlığım bittikten sonra AK Parti üyeliği devam eden, teşkilatın bir neferi olarak sizlerle beraber sahada çalışıyor olacağım. Herkesin gönlünde aslanlar yatıyor, biliyorum ama küskünlerimizle il başkanımız mutlaka temas etsin. Onları geriye toparlayalım, çünkü önce kendimizden başlamamız lazım."