Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, yaptığı açıklamada, depremin yaz ayına denk gelmesi ve hayvanların otlaklıkta olması sayesinde daha az hayvanın telef olduğunu belirterek, aksi takdirde zararın boyutlarının daha büyük olacağını söyledi.

Koç, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan depremzedeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "105 ahırda hasar var. Valiliğimizin tespitleri devam ediyor. Kış gelmeden çiftçilerimizin ahırlarının yapılmasını talep ediyoruz. Kış burda çok çetin geçiyor. Devletimizin çiftçilere destek vereceğini biliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yem desteği ve telef olan hayvanların karşılanacağını açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Doğan Koç, "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin gündüz ve merada olması hasarın az olmasını sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Karlıova ve Yedisu bölgesindeki köylerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yaraların en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz." diye konuştu.