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Bakan Selçuk, mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını bildirdi

31.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.

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