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Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu

01.05.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüksel Yıldırım, "Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü karşısında önünü ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Türk futbolu bitmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu

Alınan bilgiye göre ,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor taraftarlarının yasağa rağmen stada girmesine tepki göstermişti. Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı:

"TFF'ye de yazdım açık ve net: Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü karşısında önünü ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Türk futbolu bitmiş. Yüksel Yıldırım'ın önünde kimse önünü iliklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Ama öbür taraf böyle konuşuyor. 5 bin kişi Adana'da içeriye giriyor. Samsun'da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor. Kaç maçtır böyle gidiyor. İstanbulspor deplasmanında bile sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftar alıyorlar. Hiçbirinde maske yok, sosyal mesafe yok. Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada neler olacak. Hep çifte standartlar, birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Biz yaparsak biz haydut, eşkıya oluyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluyoruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş, minareye kılıf giydirmiş."


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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
gerçekler,süleymanın zoruna gitmiş.gerçi kendiside reisi hakkında 10yıl önce atıp tutarken şimdi emirine gitmiş.vah türkiyem kimlere kaldın
SAMSUNSPOR Başkanı YÜZDEYÜZ HAKLI.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÜLKEDE YASALARA SAYGIYI SAĞLAYAN KURUMLARDAN BİRİ.Gel gelelim İÇİŞLERİ BAKANI GÜZEL BAZI HİZMETLERİNİN YANINDA ÖYLE FAHİŞ HATALAR YAPIYORKİ BU MAKAMDAN DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI ŞART. İşin aslına gelecek olursak SALGIN İÇİN ALINAN TEDBİRLERDE YETKİL OLAN DENETİM İŞİ İÇİŞLERİNDE DEĞİLMİ.AKP-MHP KONGRELERİNDE HANGİ İÇİŞLERİ YETKİLİSİ KURAL İHLALİ İÇİN GEREKENİ YAPTI.Bakan,vali,kaymakam,E.Müdürü vs. hangisi. Bir takıma avantaj sağlanırken diğerine mani olmak fiilinde bu kaçıncı ihamldir. SOYLU DERHAL İSİTFA ETMELİDİR.
Türkiye'de sadece futbol değil Türkiye'de her şey bitti ne futbolundan bahsediyorsunuz.

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