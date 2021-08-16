Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Soylu, ilçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyelerin yürüttüğü çalışmaları takip ediyor.

Cadde ve sokaklarda inceleme yapan Soylu, vatandaşların taleplerini dinledi.

