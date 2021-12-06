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Bakan Soylu, Van'daki depremin ardından olumsuz durum bilgisinin gelmediğini duyurdu

06.12.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Van'daki depremin ardından olumsuz durum bilgisinin gelmediğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van'da saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekiplerin saha taramasının devam ettiğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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