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  4. Bakan Soylu, Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaştı:

Bakan Soylu, Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaştı:

14.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın geri itmesi sonucu dün Muğla açıklarında 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dün saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan içişleri bakanı süleyman soylu

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