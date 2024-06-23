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  4. Bakan Tekin'den devamsızlık açıklaması! Esneklik olacak mı? 'Doğru bulmuyorum' deyip yanıtladı

Bakan Tekin'den devamsızlık açıklaması! Esneklik olacak mı? 'Doğru bulmuyorum' deyip yanıtladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.06.2024 14:18
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Milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği konulardan bir tanesi devamsızlık konusunda bir esneklik olup olmayacağı. Milli Eğitim Bakanı cevabı merak edilen bu soruyu canlı yayında yanıtladı. Bakan Tekin, "Esneklik yapacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den devamsızlık açıklaması! Esneklik olacak mı? 'Doğru bulmuyorum' deyip yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Bakan Tekin, devamsızlık konusunda bir esneklik olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

DEVAMSIZLIK KONUSUNDA ESNEKLİK OLACAK MI?

Bakan Tekin o soruyu "Esneklik yapacak bir durum yok. Bu kadar öğretmen arkadaşımız fedakarlık yaparken, devlet bu kadar okul, derslik yaparken, eğitim-öğretim süreçlerine yatırım yaparken çocuklarımızın okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmuyorum. Bu konuda kararlı şekilde devam edeceğiz." şeklinde cevapladı.

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Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin
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