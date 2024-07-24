Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması: İşlem başlatılacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'deki Fransız okullarının mevzuata uyum sağladıkları takdirde eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti. Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına karşı işlem yapılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yer almayan okullar dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam ederler girmezlerse yok hükmündedirler. Herhangi bir denklikleri olmayacak. Zaten de yok."

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