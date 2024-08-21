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  4. Bakan Tekin tarih vererek duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeni gelişme

Bakan Tekin tarih vererek duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeni gelişme

21.08.2024 23:32
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin tarih vererek duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medydan yaptığı paylaşımda "Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır." dedi.

"GÜZEL BİR HABERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanan Tekin şu açıklamayı yaptı:

"2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin:
22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı yusuf tekin
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