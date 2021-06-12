Bakan tekrar baktı! Sinan Çetin’in oğlu taş üstünde çırılçıplak görüntülendi

Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin’in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin, son karesiyle sınırları zorladı. Berlin in Berlin, Çiçek Abbas ve Propaganda gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Sinan Çetin’in yapımcı oğlu Rafael Cemo Çetin’i çırılçıplak görenler gözlerine inanamadı. Arkadaşlarıyla tatilde olan genç isim pandemi döneminde maskesiz gezerken görüntülenmiş ve eleştirilmişti.
Rafael Cemo Çetin, 1982 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman Rebekka Haas Çetin, babası film yönetmeni Sinan Çetin'dir.
Yapımcılık yapan Rafael Cemo Çetin, 2019 yılında "New York in New York" adlı filmde New York'lu bir fotoğrafçı olan Dylan karakterini canlandırmıştı.
Rafael Cemo Çetin, yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı "Çanakkale Çocukları adlı filmde de rol almıştı.
Yönetmen Sinan Çetin'in Rüzgar, Rafael Cemo, Orfeo ve Tess Sahara adında 4 çocuğu bulunuyor.
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