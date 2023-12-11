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Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltına alındı

11.12.2023 23:12 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yerde de tekmelenen Hakem Meler hastaneye kaldırılırken, tepkiler de peş peşe geldi. Adalet Bakanı Tunç, Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Diğer yandan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde hastanede olduğu belirtildi.

Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltına alındı

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Yaşanan arbedede yerde kalan Meler tekmeli saldırıya da uğradı. Yaşanan olayın ardından Hakem Meler hastaneye kaldırıldı.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: GÖZALTILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

"SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GEREKLİ TALİMAT VERİLMİŞTİR"

Yeni bir paylaşım daha yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir.
Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

BAKAN YERLİKAYA'DAN SALDIRIYA TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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